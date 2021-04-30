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В Таганроге 10 человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара

В Таганроге 10 человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара
В Таганроге при пожаре в многоэтажке эвакуировали 10 человек. О происшествии рассказали в МЧС Ростовской области.

В одной из квартир девятиэтажного дома № 19/4 по улице Индустриальной произошел пожар. Загорелись личные вещи. Огонь стал молниеносно распространяться по всему жилищу. Появилась угроза распространения огня, поэтому спасатели стали эвакуировать людей.

В общей сложности из дома вывели 10 человек. К счастью, никому из них не понадобилась помощь медиков.

- Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки, - добавили в ведомстве.

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