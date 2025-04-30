В Ростове эвакуировали 15 человек из многоэтажки из-за пожара

Фото: Ростов ру

В Ростове из-за пожара в здании эвакуировали 15 человек. Инцидент случился 29 апреля на улице Сызранской, 2.В одной из квартир около 21:30 загорелись вещи. Местные жители сразу же вызвали пожарных.На место происшествия прибыли 28 спасателей на шести спецмашинах. Благодаря их оперативным действиям огонь удалось потушить примерно через полтора часа.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила пять квадратных метров. В результате происшествия из здания эвакуировали 15 человек.