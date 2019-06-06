При пожаре в многоэтажке в Шахтах пострадала женщина



В Шахтах при пожаре в многоэтажке пострадала женщина. Возгорание случилось 7 июня в одном из многоэтажных домов на улице Советской.



Как стало известно, в одной из квартир горели домашние вещи. Площадь составила 5 квадратных метров. Прибывшие спасатели вытащили из огня пострадавшую хозяйку и ликвидировали возгорание.



- У нее диагностировали отравление продуктами горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Личность пострадавшей в настоящее время устанавливается.



Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.