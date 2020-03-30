В Ростовской области при пожаре в многоэтажке пострадала женщина



Женщина пострадала в результате пожара в Волгодонске Ростовской области. Происшествие случилось в девятиэтажке на улице Дзержинского около 14 часов 31 марта.



По данным пресс-службы ГУ МЧС, площадь пожара составила семь квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 12 человек. Потушить пламя удалось спустя полчаса.



В результате пожара пострадала 36-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения и была доставлена в больницу.



На месте происшествия работали 11 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.