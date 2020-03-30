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В Ростовской области при пожаре в многоэтажке пострадала женщина

В Ростовской области при пожаре в многоэтажке пострадала женщина
Женщина пострадала в результате пожара в Волгодонске Ростовской области. Происшествие случилось в девятиэтажке на улице Дзержинского около 14 часов 31 марта.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, площадь пожара составила семь квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 12 человек. Потушить пламя удалось спустя полчаса.

В результате пожара пострадала 36-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения и была доставлена в больницу.

На месте происшествия работали 11 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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