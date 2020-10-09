Пожару на рынке в Шахтах присвоили третий ранг опасности
В Шахтах загорелся рынок в ХБК. Огонь вспыхнул утром 12 октября на улице Индустриальной, 7д. Спасатели объявили третий ранг сложности.
К полудню пожар распространился на несколько ларьков и занял площадь около 500 квадратных метров.
- По предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Спасатели продолжают прибывать на место происшествия. В настоящее время огонь тушат уже 45 человек и 15 единиц техники.
Как сообщалось ранее, по словам очевидцев, пламя уничтожило фотоателье и магазин бытовой химии.