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Пожару на рынке в Шахтах присвоили третий ранг опасности

Пожару на рынке в Шахтах присвоили третий ранг опасности
В Шахтах загорелся рынок в ХБК. Огонь вспыхнул утром 12 октября на улице Индустриальной, 7д. Спасатели объявили третий ранг сложности.

К полудню пожар распространился на несколько ларьков и занял площадь около 500 квадратных метров.
- По предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели продолжают прибывать на место происшествия. В настоящее время огонь тушат уже 45 человек и 15 единиц техники.

Как сообщалось ранее, по словам очевидцев, пламя уничтожило фотоателье и магазин бытовой химии.

Теги: Пожар в Шахтах Пожар на рынке в Шахтах

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