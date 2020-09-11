Пожар на центральном рынке в Шахтах увеличился до 900 квадратов

Пожару на центральном рынке в Шахтах был присвоен третий ранг опасности. Павильоны загорелись 15 сентября а проспекте Победа Революции, 103.Пожар на рынке начался около 16 часов. Людей стали эвакуировать из торговых точек. Кто-то из них успел схватить часть имущества с собой, других же вывели на безопасную от огня территорию без вещей. Спустя полчаса после возгорания пожару был объявлен второй ранг сложности. Однако пламя стало распространяться на соседние павильоны и пожару был объявлен третий ранг сложности.Сейчас рынок горит на площади 900 квадратных метров. О пострадавших информации нет. Однако судя по тому, сколько товара сжег огонь, сумма убытков насчитывает несколько миллионов рублей.