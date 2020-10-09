В Шахтах горит рынок на ХБК: видео

В Шахтах произошел пожар на рынке в ХБК. Происшествие случилось утром 12 октября на улице Индустриальной, 7д.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, воспламенились несколько торговых павильонов. На место выехали 32 спасателя и 10 единиц техники. Пожарные работают по второму рангу опасности.Судя по тому, как быстро распространяется огонь, есть вероятность угрозы другим ларькам, которые расположены близко к горящим палаткам. Очевидцы сообщают, что пламя уничтожило фотоателье, магазин бытовой химии.Обстановка на месте уточняется. Информации о пострадавших нет.Напомним, ранее пожар случился в Ростове на рынке «Классик». Тогда владельцы торговых площадей понесли несколько миллионов рублей убытков.