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В Шахтах горит рынок на ХБК: видео

В Шахтах горит рынок на ХБК: видео
В Шахтах произошел пожар на рынке в ХБК. Происшествие случилось утром 12 октября на улице Индустриальной, 7д.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, воспламенились несколько торговых павильонов. На место выехали 32 спасателя и 10 единиц техники. Пожарные работают по второму рангу опасности.

Судя по тому, как быстро распространяется огонь, есть вероятность угрозы другим ларькам, которые расположены близко к горящим палаткам. Очевидцы сообщают, что пламя уничтожило фотоателье, магазин бытовой химии.

Обстановка на месте уточняется. Информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее пожар случился в Ростове на рынке «Классик». Тогда владельцы торговых площадей понесли несколько миллионов рублей убытков.

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