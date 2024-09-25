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Пожарные эвакуировали жильцов из-за пожара в многоквартирном доме в Ростове

Пожарные эвакуировали жильцов из-за пожара в многоквартирном доме в Ростове
В Ростове из-за короткого замыкания едва не сгорела квартира. Огонь вспыхнул 24 сентября на улице Козлова, 69.

В тот день хозяев не было дома. Примерно в 12:00 на кухне произошло короткое замыкание в месте подключения духового шкафа и электроплиты. Из-за этого появилось задымление. Соседи, почувствовав запах гари, вызвали пожарных.

Благодаря пожарным были эвакуированы пять человек. К счастью, огонь не успел распространиться на всю квартиру. Огнеборцы смогли потушить пламя на площади два квадратных метра.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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