Пожарные эвакуировали жильцов из-за пожара в многоквартирном доме в Ростове

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове из-за короткого замыкания едва не сгорела квартира. Огонь вспыхнул 24 сентября на улице Козлова, 69.В тот день хозяев не было дома. Примерно в 12:00 на кухне произошло короткое замыкание в месте подключения духового шкафа и электроплиты. Из-за этого появилось задымление. Соседи, почувствовав запах гари, вызвали пожарных.Благодаря пожарным были эвакуированы пять человек. К счастью, огонь не успел распространиться на всю квартиру. Огнеборцы смогли потушить пламя на площади два квадратных метра.