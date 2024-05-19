Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Аксае из-за пожара в жилом доме были эвакуированы 15 человек. Инцидент произошел на улице Строителей, 40.По предварительным данным, около 19:00 соседи почувствовали сильный запах гари. Очевидцы увидели, что из окон квартиры на четвертом этаже валит черный дым, и вызвали пожарных.На место происшествия прибыли спасатели и эвакуировали 15 жильцов.- К ликвидации пламени были привлечены восемь пожарных на трех единицах специальной техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Причиной пожара стало короткое замыкание.