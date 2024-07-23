Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону на улице Беляева из-за пожара в жилом доме едва не погибли пять человек. Это произошло ночью 23 июля.Около 23:30 в доме № 26/1 на шестом этаже загорелась квартира. Соседи почувствовали сильный запах гари и вызвали пожарных. Некоторым людям потребовалась помощь, чтобы покинуть горящее здание.В результате ЧП спасли 5 жильцов дома, еще 20 были эвакуированы. Пожар уничтожил 25 квадратных метров помещения, но, к счастью, никто не пострадал.