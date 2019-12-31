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Полицейскому, сбившему насмерть парня под Ростовом, продлили меру пресечения

Полицейскому, сбившему насмерть парня под Ростовом, продлили меру пресечения
Азовскому полицейскому, подозреваемому в смертельном ДТП, продлили меру пресечения.

После возбуждения уголовного дела суд поместил Романа Лобанова на время следствия в СИЗО. 10 января в пресс-службе Ленинского районного суда Ростова сообщили, что мера пресечения продлена на два месяца.
- Подозреваемый пробудет в следственном изоляторе до 4 марта, - уточнили в суде.

Напомним, бывший старший участковый уполномоченный МО МВД «Азовский» майор Роман Лобанов подозревается в гибели 22-летнего Руслана Попова. Смертельное ДТП произошло 2 ноября. По предварительным данным, полицейский сбил идущего по трассе пешехода. Чтобы скрыть следы происшествия, он вывез тело молодого человека и спрятал в Азовском районе.

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