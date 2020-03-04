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Полицейскому, насмерть сбившему парня на трассе Ростов — Азов, продлили меру пресечения

Полицейскому, насмерть сбившему парня на трассе Ростов — Азов, продлили меру пресечения
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения полицейскому, подозреваемому в смертельном ДТП. Роман Лобанов останется в СИЗО минимум на два месяца.

Заседание по делу бывшего старшего участкового уполномоченного МО МВД России «Азовский» прошло 4 марта. В пресс-службе суда сообщили, что Лобанов останется в изоляторе до 5 мая.

Напомним, экс-полицейский подозревается в гибели 22-летнего Руслана Попова. Предположительно, 2 ноября 2019 года парень шёл по трассе Ростов — Азов. В этот момент его сбил Лобанов. Правоохранитель затащил тело молодого человека в машину и спрятал его в лесополосе. На допросе задержанный рассказал, что изначально Русла был жив, и он якобы намеревался отвезти его в больницу. Однако по пути Попов умер, и тогда Лобанов решил спрятать тело.

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