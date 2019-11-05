В Ростовской области заключили под стражу экс-полицейского, сбившего насмерть Руслана Попова



В Ростовской области избрали меру пресечения экс-полицейскому, подозреваемому в смертельном ДТП. Азовский городской суд 7 ноября вынес решение заключить Романа Лобанова под стражу.



Напомним, 2 ноября появилась информация о розыске 22-летнего Руслана Попова. Было известно, что он направился пешком из Батайска в Ростов-на-Дону. Когда друзья не смогли выйти с Русланом на связь, они бросились на поиски. На следующий день они нашли на трассе его кроссовки, рядом были видны следы крови. Тело Попова нашли 5 ноября в лесополосе недалеко от хутора Зелёный в Азовском районе. Всё указывало на то, что парень погиб в результате ДТП.



Виновника аварии скоро нашли. Им оказался старший участковый уполномоченный МО МВД «Азовский» майор Роман Лобанов. В ходе допроса он рассказал, что, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», неожиданно почувствовал удар. Выйдя из машины, он увидел, что на дороге лежит человек. Он затащил его в салон и, по словам Лобанова, хотел сначала отвезти его в больницу. Но когда он понял, что Руслан мёртв, то испугался и увёз его в лес. На следующий день он пришёл на работу, а затем отправился в командировку.



В отношении Романа Лобанова возбудили дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. По ходатайству следователя его заключили под стражу на срок до 5 января.



Руслана Попова похоронили 7 ноября в родном Новочеркасске.