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Водитель погиб в столкновении грузовиков на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский

Водитель погиб в столкновении грузовиков на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский
При столкновении грузовиков на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский погиб водитель.

Авария произошла утром 4 февраля в Городищенском районе. По данным пресс-службы ГУ МВД Волгоградской области, 48-летний водитель «Вольво Трак» с полуприцепом направлялся в Ростов-на-Дону. Предположительно, шофёр не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где по касательной задел КамАЗ.
- В результате аварии водитель «Вольво» получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в полиции.

32-летний мужчина, управлявший вторым грузовиком, не пострадал.

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