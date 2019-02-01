Водитель погиб в столкновении грузовиков на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский



При столкновении грузовиков на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский погиб водитель.



Авария произошла утром 4 февраля в Городищенском районе. По данным пресс-службы ГУ МВД Волгоградской области, 48-летний водитель «Вольво Трак» с полуприцепом направлялся в Ростов-на-Дону. Предположительно, шофёр не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где по касательной задел КамАЗ.

- В результате аварии водитель «Вольво» получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в полиции.



32-летний мужчина, управлявший вторым грузовиком, не пострадал.