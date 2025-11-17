Экс-министра транспорта Виталия Кушнарева приговорили к 13 годам строгача

Фото: DonDay

Ростовский суд приговорил экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева к 13 годам колонии строгого режима. Приговор был оглашён 17 ноября в Железнодорожном районном суде Ростова.Кушнарев в своём последнем слове вину не признал, заявив, что его жестоко подставили. По его утверждению, полученная им взятка предназначалась для фонда помощи СВО.Его также обвиняли в незаконном хранении оружия. Бывший чиновник рассказал, что пистолет «Кольт» он якобы нашёл в свёртке в реке и из‑за частых командировок не успел сразу сдать находку властям.Гособвинитель просил для Кушнарева 14 лет колонии строгого режима. Суд назначил 13 лет, штраф в размере 475 млн рублей и запрет занимать руководящие должности в течение 15 лет.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.