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На трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский водитель грузовика вылетел в кювет

На трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский водитель грузовика вылетел в кювет
На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП пострадал водитель грузовика. Авария случилась днем 18 ноября на 162-м километре автодороги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, 41-летний мужчина за рулем грузовой «Газели», двигаясь по автодороге, не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет.

- В результате аварии водитель с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.

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