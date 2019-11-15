На трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский водитель грузовика вылетел в кювет



На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП пострадал водитель грузовика. Авария случилась днем 18 ноября на 162-м километре автодороги.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, 41-летний мужчина за рулем грузовой «Газели», двигаясь по автодороге, не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет.



- В результате аварии водитель с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.

