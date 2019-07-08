Водитель пострадал в перевернувшейся машине на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский



На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в ДТП пострадал мужчина. Авария произошла днём 9 июля.



По автодороге ехал автомобиль «Рено Логан» под управлением 40-летнего водителя. По предварительным данным, обгоняя машину «ГАЗ-22171», он не справился с управлением и перевернулся. В итоге иномарка оказалась на крыше.



В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что водитель «Рено» получил травмы. Прибывшие на место медики доставили его в больницу.