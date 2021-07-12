В Батайске мотоциклист пострадал, врезавшись в «ГАЗель»

В Батайске водитель мотоцикла врезался в «ГАЗель». Дорожное происшествие случилось 14 июля около 12:30.По предварительным данным, 52-летний мужчина двигался на мотоцикле по главной дороге по улице Сальской. Возле дома № 128 произошло столкновение с автомобилем марки «ГАЗ-30214». Вместо того чтобы пропустить мотоциклиста, 36-летний водитель «ГАЗели» выехал на дорогу. Мотоциклист не успел затормозить и врезался в транспортное средство.- В результате ДТП мотоциклист с различными травмами был доставлен в больницу, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области. – Пострадавший госпитализирован.