Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области подросток на мотоцикле пострадал в ДТП

В Ростовской области подросток на мотоцикле пострадал в ДТП
В донском регионе подросток пострадал в ДТП. Авария случилась вечером 18 августа в городе Новошахтинске на улице Курской.

По предварительной информации, 15-летний школьник на мотоцикле «Минск» ехал по дороге ближе к краю обочины. Во время поворота он допустил столкновение с «десяткой», которой управлял 29-летний водитель.

- В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был доставлен в медучреждение, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.