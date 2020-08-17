В Ростовской области подросток на мотоцикле пострадал в ДТП

В донском регионе подросток пострадал в ДТП. Авария случилась вечером 18 августа в городе Новошахтинске на улице Курской.По предварительной информации, 15-летний школьник на мотоцикле «Минск» ехал по дороге ближе к краю обочины. Во время поворота он допустил столкновение с «десяткой», которой управлял 29-летний водитель.- В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был доставлен в медучреждение, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.