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В Ростовской области подростки на скутере врезались в «ГАЗель»: есть пострадавшие

В Ростовской области подростки на скутере врезались в «ГАЗель»: есть пострадавшие
В Донецке Ростовской области два подростка спровоцировали ДТП с пострадавшими. Происшествие случилось примерно в 16 часов 12 июня в посёлке Станичном.

Известно, что по дороге мчались два ребёнка на скутере. В это время на остановке стоял микроавтобус маршрута № 4. В какой-то момент водитель двухколёсного транспорта потерял управление и врезался в «ГАЗель».

В результате происшествия пострадали оба подростка, а также две пенсионерки из общественного транспорта. Все обстоятельства и личности травмированных устанавливаются.

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