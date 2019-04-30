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Парень угнал машину у собственной девушки в Ростовской области

Парень угнал машину у собственной девушки в Ростовской области
В Волгодонске парень угнал машину у своей девушки. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выяснилось, что 30-летний парень находился в гостях у своей «половинки». В какой-то момент он незаметно взял ключи от автомобиля и впоследствии угнал его.

Увидев, что машина пропала, девушка обратилась в полицию. Правоохранители разослали ориентировки по городу и вскоре нашли угонщика.

- Ранее он был судим за подобное преступление, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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