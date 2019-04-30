Парень угнал машину у собственной девушки в Ростовской области



В Волгодонске парень угнал машину у своей девушки. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Выяснилось, что 30-летний парень находился в гостях у своей «половинки». В какой-то момент он незаметно взял ключи от автомобиля и впоследствии угнал его.



Увидев, что машина пропала, девушка обратилась в полицию. Правоохранители разослали ориентировки по городу и вскоре нашли угонщика.



- Ранее он был судим за подобное преступление, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.



Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.