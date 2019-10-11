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В Аксае любовник угнал у своей сожительницы дорогую иномарку

В Аксае любовник угнал у своей сожительницы дорогую иномарку
Житель Аксая угнал у своей гражданской жены дорогостоящую иномарку. Об этом 13 октября рассказали в пресс-службе донского главка.

По данным полиции, 27-летний аксайчанин на улице подошёл к своей сожительнице, которая собиралась сесть в принадлежащий ей автомобиль «Лексус RX 350». Он отобрал у девушки ключи и сам уехал на нем. Хозяйка иномарки обратилась в полицию. Злоумышленника вскоре задержали. Молодой человек пояснил, что угнал машину, чтобы покататься.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В настоящее время молодой человек находится под стражей. Как выяснилось, ранее он уже был судим за кражу и угон.

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