В Аксае любовник угнал у своей сожительницы дорогую иномарку



Житель Аксая угнал у своей гражданской жены дорогостоящую иномарку. Об этом 13 октября рассказали в пресс-службе донского главка.



По данным полиции, 27-летний аксайчанин на улице подошёл к своей сожительнице, которая собиралась сесть в принадлежащий ей автомобиль «Лексус RX 350». Он отобрал у девушки ключи и сам уехал на нем. Хозяйка иномарки обратилась в полицию. Злоумышленника вскоре задержали. Молодой человек пояснил, что угнал машину, чтобы покататься.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В настоящее время молодой человек находится под стражей. Как выяснилось, ранее он уже был судим за кражу и угон.