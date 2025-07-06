Очередная заброшка горела на Мечникова в Ростове

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону снова произошло возгорание в покинутом строении на улице Мечникова. Свидетели инцидента опубликовали фото и видео с места событий в соцсетях.Пожар начался вечером, 6 июля, по адресу Мечникова, 51. Огонь был замечен прохожими. Из окон заброшенного дома вырывались клубы черного дыма и огненные языки. На место прибыли десять пожарных и четыре единицы специальной техники. Пожар на площади 30 квадратных метров был ликвидирован в течение десяти минут.Стоит отметить, что в апреле 2025 года аналогичный случай произошел в заброшенном здании по адресу Мечникова, 53, где огонь охватил 600 квадратных метров. Для тушения были привлечены более полусотни спасателей и 18 единиц техники. Сложность заключалась в сильном ветре, затруднявшем работу пожарных. Городские власти заявили, что снос пострадавшего от пожара здания на Мечникова, 53, запланирован до 1 августа 2025 года.