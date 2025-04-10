Крупный пожар в заброшенном доме на Мечникова в Ростове потушили

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В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать крупный пожар в заброшенном доме, расположенном по адресу Мечникова, 53. Сотрудники регионального МЧС успешно справились с огнём в течение часа.Пожар начался 10 апреля на крыше трёхэтажного здания. На место происшествия прибыли пожарные в количестве 58 человек на 18 единицах техники. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.В настоящее время спасатели продолжают работу на месте происшествия, осуществляя проливку, чтобы предотвратить повторное возгорание.Следует отметить, что в 2014 году здание было признано непригодным для проживания. Жители были переселены, но дом не был снесён. Он стал пристанищем для маргинальных элементов, которые неоднократно устраивали в нём пожары.