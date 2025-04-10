Крупный пожар в заброшенном доме на Мечникова: фоторепортаж

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону в заброшенном доме на улице Мечникова,53 произошел крупный пожар. Корреспондент DonDay побывал на месте ЧП.Огонь разгорелся в заброшенном здании около 14:40. Жители заметили густой столб дыма и вызвали на место МЧС. Для тушения были задействованы более полусотни спасателей на 18 единицах техники. Всего пламя распространилось на площади в 600 квадратных метров.На место происшествия сразу же сбежались люди. Территорию оцепили предупредительными лентами, возле дома выстроилась охрана. Пожарные пытались потушить кровлю заброшенной постройки.Локализовать пламя удалось только к 16:15. Открытое горение удалось ликвидировать к 17:10. Спасатели пролили горящие конструкции и начали собираться. В ГУ МЧС о полном тушении огня еще не сообщали.