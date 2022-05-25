Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Западном в Ростове произошла авария с «перевертышем»: видео

На Западном в Ростове произошла авария с «перевертышем»: видео
В Ростове произошла авария с «перевертышем». ДТП случилось вечером 26 мая в Западном районе города. Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что легковушка перевернулась на крышу после мощного удара. По словам свидетелей аварии, водитель «Шевроле Авео» пытался проскочить на мигающий зеленый сигнал светофора.

В этот момент на перекресток Зорге с Коммунистическим выехали две машины - «Веста» и «ВАЗ-2112». Избежать столкновения автомобилистам не удалось.

В салоне иномарки находились парень и беременная девушка. В ДТП никто из них не пострадал, уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото/видео: соцсети(rostov_roads/etorostov).
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.