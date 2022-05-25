На Западном в Ростове произошла авария с «перевертышем»: видео
В Ростове произошла авария с «перевертышем». ДТП случилось вечером 26 мая в Западном районе города. Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, что легковушка перевернулась на крышу после мощного удара. По словам свидетелей аварии, водитель «Шевроле Авео» пытался проскочить на мигающий зеленый сигнал светофора.
В этот момент на перекресток Зорге с Коммунистическим выехали две машины - «Веста» и «ВАЗ-2112». Избежать столкновения автомобилистам не удалось.
В салоне иномарки находились парень и беременная девушка. В ДТП никто из них не пострадал, уточнили в УГИБДД по Ростовской области.