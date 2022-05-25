На Западном в Ростове произошла авария с «перевертышем»: видео

Фото/видео: соцсети(rostov_roads/etorostov).

В Ростове произошла авария с «перевертышем». ДТП случилось вечером 26 мая в Западном районе города. Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.На кадрах видно, что легковушка перевернулась на крышу после мощного удара. По словам свидетелей аварии, водитель «Шевроле Авео» пытался проскочить на мигающий зеленый сигнал светофора.В этот момент на перекресток Зорге с Коммунистическим выехали две машины - «Веста» и «ВАЗ-2112». Избежать столкновения автомобилистам не удалось.В салоне иномарки находились парень и беременная девушка. В ДТП никто из них не пострадал, уточнили в УГИБДД по Ростовской области.