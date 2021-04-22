На Западном в Ростове перевернулась «Ока»: видео

В Ростове на Западном опрокинулась легковушка. ДТП случилось днем 27 апреля на проспекте Стачки.Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места аварии. По их словам, автомобиль двигался в сторону Железнодорожного района. В районе одного из супермаркетов водитель заехал на бордюр. Легковушка перевернулась на крышу, а затем - на бок.Судя по кадрам, автомобилист не пострадал, а пассажиров в «Оке» не было. Прохожие помогли мужчине выбраться из машины.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что заявка в дежурную часть по поводу ДТП не поступала. Видимо, шоферу удалось самостоятельно решить проблему на дороге, и помощь ДПС ему не понадобилась.