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На Западном в Ростове перевернулась «Ока»: видео

На Западном в Ростове перевернулась «Ока»: видео
В Ростове на Западном опрокинулась легковушка. ДТП случилось днем 27 апреля на проспекте Стачки.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места аварии. По их словам, автомобиль двигался в сторону Железнодорожного района. В районе одного из супермаркетов водитель заехал на бордюр. Легковушка перевернулась на крышу, а затем - на бок.

Судя по кадрам, автомобилист не пострадал, а пассажиров в «Оке» не было. Прохожие помогли мужчине выбраться из машины.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что заявка в дежурную часть по поводу ДТП не поступала. Видимо, шоферу удалось самостоятельно решить проблему на дороге, и помощь ДПС ему не понадобилась.

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