В Ростове в Нахичевани легковушка перевернулась после ДТП: видео

Фото и видео: инстаграм avtozapchasti_rnd.

В Ростове в Нахичевани случилось ДТП с «перевертышем». Видео с места аварии очевидцы поделились в социальных сетях утром 16 ноября.На кадрах видно, что участниками дорожного происшествия стали две легковушки. Отечественное авто осталось стоять у пешеходного перехода на улице Налбандяна. Второй транспорт от удара перевернулся на крышу. Легковушку отбросило к стене частного дома.От мощного удара обе машины получили механические повреждения. У опрокинувшегося авто разбилось лобовое стекло. У ВАЗа смят капот.Пострадал ли кто-то в аварии, неизвестно. В УГИБДД по Ростовской области пока нет информации об этом ДТП.