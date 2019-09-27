На вокзале Новочеркасска горел электровоз



В Новочеркасске пожарные потушили загоревшийся электровоз. Происшествие случилось на улице Привокзальной 28 сентября около 10.00.



На место пожара прибыли семь спасателей и две единицы техники. Площадь возгорания была незначительной, поэтому огонь быстро потушили. В происшествии никто не пострадал.



– Загоревшийся электровоз никуда не следовал, пустой стоял на вокзале, – прокомментировали в ГУ МЧС России по Ростовской области. – Пожар произошел из-за короткого замыкания проводки.