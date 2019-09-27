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На вокзале Новочеркасска горел электровоз

На вокзале Новочеркасска горел электровоз
В Новочеркасске пожарные потушили загоревшийся электровоз. Происшествие случилось на улице Привокзальной 28 сентября около 10.00.

На место пожара прибыли семь спасателей и две единицы техники. Площадь возгорания была незначительной, поэтому огонь быстро потушили. В происшествии никто не пострадал.

– Загоревшийся электровоз никуда не следовал, пустой стоял на вокзале, – прокомментировали в ГУ МЧС России по Ростовской области. – Пожар произошел из-за короткого замыкания проводки.

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