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В Ростовской области потушили загоревшийся на ходу автобус с 70 пассажирами

В Ростовской области потушили загоревшийся на ходу автобус с 70 пассажирами
Загоревшийся на ходу рейсовый автобус потушили в Ростовской области. Транспорт следовал из донской столицы в Москву, когда из-под его капота начал валить дым. Происшествие случилось 3 июля около 20:30 в Тарасовском районе.

В местное спасательное подразделение поступило сообщение о том, что на 884-м километре трассы М-4 «Дон» задымился автобус. В салоне находились 70 человек, включая детей. Всех пассажиров удалось эвакуировать, никто из них не пострадал.

- Их доставили в гостиницу, расположенную в посёлке Тарасовском, - сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе. - Там они дождались другой транспорт, который доставит их в Москву.

Автобус удалось быстро потушить.
В Ростовской области потушили загоревшийся на ходу автобус с 70 пассажирами

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