Вагончик для строителей сгорел в Ростове

В Ростове сгорел вагончик для строителей. Пожар произошёл в Железнодорожном районе города около 15 часов 7 апреля.



Конструкция загорелась на улице Локомотивной. Огнём была охвачена площадь 24 квадратных метра. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели потушили пожар к 15:30.



К ликвидации возгорания привлекались восемь спасателей и три единицы техники. Причину возгорания устанавливают специалисты.