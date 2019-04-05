Авторизация

Регистрация


  • USD 65.41
  • EUR 73.44
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

Вагончик для строителей сгорел в Ростове

В Ростове сгорел вагончик для строителей. Пожар произошёл в Железнодорожном районе города около 15 часов 7 апреля.

Конструкция загорелась на улице Локомотивной. Огнём была охвачена площадь 24 квадратных метра. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели потушили пожар к 15:30.

К ликвидации возгорания привлекались восемь спасателей и три единицы техники. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.