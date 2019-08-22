На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека, среди которых 10-летний ребенок



На трассе в Ростовской области столкнулись три автомобиля. Массовое ДТП произошло на 1 114-м километре автодороги М-4 «Дон» 23 августа около 22 часов.



Известно, что 36-летний водитель автомобиля «Шкода Рапил» двигался по трассе и не справился с управлением. В результате машина наехала на иномарку «Ниссан Алмера». После удара «Ниссан» врезался в находившийся поблизости «Датсун».



В отделе пропаганды сообщили, что в результате происшествия травмы получил водитель «Шкоды». Пострадали также 57-летний и 10-летний пассажиры «Ниссана», а также 26-летний водитель автомобиля «Датсун». Прибывшие на место медики доставили людей в больницу.