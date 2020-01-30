На трассе Волгоград - Сальск два человека пострадали в ДТП



На трассе Волгоград - Сальск два человека получили травмы в результате ДТП. Авария случилась 31 января.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, на 67-м километре трассы 45-летний мужчина на «Датсун Он-ДО» не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в грузовик «ГАЗ-2217» под управлением 26-летнего водителя.



- В результате ДТП водитель и 56-летний пассажир автомашины «Датсун Он-ДО» с травмами доставлены в больницу, - сообщили в ведомстве.