В массовом ДТП с участием грузовика на трассе М-4 «Дон» пострадали два человека



В Ростовской области 18 июля около полудня произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» в районе Щепкино. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 7-летний и 58-летний пассажиры грузовика.



По предварительной информации, 34-летний водитель грузового «Форда Транзита» во время движения не справился с управлением и врезался в «Ниссан», за рулем которого был 54-летний мужчина. Следом по инерции иномарка столкнулась с автомобилями «Форд Мондео», «Лада Калина» и «Рено Дастер».

– В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7-летний и 58-летний пассажиры автомобиля «Форд Транзит». Им на месте была оказана необходимая помощь, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.