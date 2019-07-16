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В массовом ДТП с участием грузовика на трассе М-4 «Дон» пострадали два человека

В массовом ДТП с участием грузовика на трассе М-4 «Дон» пострадали два человека
В Ростовской области 18 июля около полудня произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» в районе Щепкино. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 7-летний и 58-летний пассажиры грузовика.

По предварительной информации, 34-летний водитель грузового «Форда Транзита» во время движения не справился с управлением и врезался в «Ниссан», за рулем которого был 54-летний мужчина. Следом по инерции иномарка столкнулась с автомобилями «Форд Мондео», «Лада Калина» и «Рено Дастер».
– В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7-летний и 58-летний пассажиры автомобиля «Форд Транзит». Им на месте была оказана необходимая помощь, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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