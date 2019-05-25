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На семью в Ростове ночью напали неизвестные: пострадал ребёнок

На семью в Ростове ночью напали неизвестные: пострадал ребёнок
В Ростове во время потасовки пострадал 12-летний мальчик. Инцидент случился около 2 часов ночи 27 мая на улице Тракторной.

Как сообщает собственный источник, в районе дома № 7 находила семья из трёх человек. Неожиданно на них напали неизвестные. Маленький Сергей Г. попытался заступиться за родителей и помочь им одолеть злоумышленников. В итоге он получил ушиб мягких тканей предплечья левой руки. Также у него есть подозрение на сотрясение головного мозга. Однако, родители от госпитализации отказались.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт происшествия. В ведомстве добавили, что сейчас специалисты проводят проверку.

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