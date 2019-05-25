На семью в Ростове ночью напали неизвестные: пострадал ребёнок



В Ростове во время потасовки пострадал 12-летний мальчик. Инцидент случился около 2 часов ночи 27 мая на улице Тракторной.



Как сообщает собственный источник, в районе дома № 7 находила семья из трёх человек. Неожиданно на них напали неизвестные. Маленький Сергей Г. попытался заступиться за родителей и помочь им одолеть злоумышленников. В итоге он получил ушиб мягких тканей предплечья левой руки. Также у него есть подозрение на сотрясение головного мозга. Однако, родители от госпитализации отказались.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт происшествия. В ведомстве добавили, что сейчас специалисты проводят проверку.