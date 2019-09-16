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Ночью в Азове неизвестные открыли стрельбу

Ночью в Азове неизвестные открыли стрельбу
В Ростовской области неизвестные устроили перестрелку. Инцидент произошёл в Азове ночью 17 сентября.

Свидетели происшествия сообщили о потасовке в полицию. По их словам, конфликт произошёл возле офиса букмекерской конторы на улице Привокзальной. Через какое-то время послышались звуки выстрелов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили факт конфликта. Сейчас идёт розыск участников потасовки.

По информации очевидцев, в результате перестрелки травмы получили несколько человек. Однако, в ведомстве информации о пострадавших нет.

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