Ночью в Азове неизвестные открыли стрельбу



В Ростовской области неизвестные устроили перестрелку. Инцидент произошёл в Азове ночью 17 сентября.



Свидетели происшествия сообщили о потасовке в полицию. По их словам, конфликт произошёл возле офиса букмекерской конторы на улице Привокзальной. Через какое-то время послышались звуки выстрелов.



В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили факт конфликта. Сейчас идёт розыск участников потасовки.



По информации очевидцев, в результате перестрелки травмы получили несколько человек. Однако, в ведомстве информации о пострадавших нет.