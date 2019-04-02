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В донской столице неизвестные хулиганы на улице избили мужчину

В донской столице неизвестные хулиганы на улице избили мужчину
В донской столице неизвестные хулиганы на улице избили мужчину. Происшествие случилось ночью 4 апреля, сообщает DonDay.ru.

На улице в Октябрьском районе на 31-летнего Михаила Г. неожиданно напали хулиганы. Неизвестные несколько раз ударили ростовчанина по голове и телу, а затем ушли.

После случившегося Михаил вернулся к себе домой. Около четырех часов утра ему стало плохо, и мужчина взывал скорую помощь.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы и ребер. В состоянии средней степени тяжести ростовчанина госпитализировали.

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