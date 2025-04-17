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Подозреваемого в убийстве женщины и ее сиделки в Тацинской не могут найти месяц

Подозреваемого в убийстве женщины и ее сиделки в Тацинской не могут найти месяц
В Ростовской области продолжаются поиски предполагаемого преступника, подозреваемого в убийстве бабушки и ее сиделки. Уже месяц следствие не может выйти на след подозреваемого в этом резонансном преступлении. Источник портала Donday сообщает об отсутствии у правоохранительных органов каких-либо значимых улик, которые могли бы пролить свет на личность убийцы и мотивы его действий.

Трагедия произошла в станице Тацинской 16 марта и потрясла всю Ростовскую область. Местная жительница, 64-летняя Аракси Бегларян, страдала от тяжелой формы сахарного диабета, что привело к частичной потере зрения и невозможности самостоятельно передвигаться. Для помощи ей была нанята сиделка.

В тот день ее родственница не смогла дозвониться ни ей, ни сиделке. Тогда она поспешила к дому пенсионерки и обнаружила страшную картину: тела обеих женщин с множественными травмами.

Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию и приступили к опросу соседей. Однако никто из местных жителей не смог предоставить полезную информацию, а о трагедии в тихой станице стало известно из новостей.

Несмотря на все усилия, полиция до сих пор не смогла установить личность убийцы. Рассматривались различные версии, включая причастность родственников и ограбление, однако ни одна из них не получила подтверждения. В настоящее время следствие не располагает существенными уликами, и преступник остается на свободе.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Прокуратура Ростовской области взяла ход расследования под свой контроль.
Фото: Ростов ру.
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