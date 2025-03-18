Подозреваемым в двойном убийстве в станице Ростовской области может быть родственник убитой

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В станице Тацинской Ростовской области уже двое суток ищут убийцу пожилой женщины и ее сиделки. Правоохранительные органы рассматривают различные версии и мотивы преступления.Вечером 16 марта тела 64-летней Аракси Бегларян и ее 65-летней сиделки были обнаружены в доме на улице Кравцова. Обе женщины были жестоко убиты, а в доме произошел погром. По предварительным данным, из дома исчезли драгоценности и деньги.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». По информации источника издания Donday, к расследованию привлечены полицейские из соседних районов. В день трагедии были выставлены посты, а всех водителей останавливали и проверяли документы.Одной из основных версий считается ограбление. Полиция допрашивает родственников пенсионерки, чтобы выяснить, где она могла хранить свои сбережения.На эту версию указывает и то, что убийство было совершено тихо. Возможно, жертвы знали преступника и впустили его в дом.