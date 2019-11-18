Парень пострадал в перевернувшейся иномарке на трассе Жирновск - Вешенская



Молодой человек пострадал в ДТП на трассе Жирновск - Вешенская. Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 ноября на 298-м километре автодороги.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 31-летний водитель ехал из Вешенской в сторону Кумылженской на «Митсубиси». В какой-то момент шофер не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.



- В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля «Митсубиси» с различными травмами доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве. - По факту аварии правоохранители проводят проверку.