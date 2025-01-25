Пенсионер погиб при пожаре в собственном доме в Ростовской области
Возгорание началось в частном доме на улице Бурятской. Соседи, заметив пламя, сразу же вызвали пожарных. На место происшествия прибыли восемь специалистов на двух автоцистернах. Пламя удалось локализовать на площади 15 квадратных метров.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спасатели обнаружили тело пожилого мужчины в доме. Причины его смерти устанавливаются.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.