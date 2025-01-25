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Пенсионер погиб при пожаре в собственном доме в Ростовской области

В городе Шахты в результате пожара погиб 73-летний мужчина. Трагедия произошла утром 25 января.

Возгорание началось в частном доме на улице Бурятской. Соседи, заметив пламя, сразу же вызвали пожарных. На место происшествия прибыли восемь специалистов на двух автоцистернах. Пламя удалось локализовать на площади 15 квадратных метров.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спасатели обнаружили тело пожилого мужчины в доме. Причины его смерти устанавливаются.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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