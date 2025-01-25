Пенсионер погиб при пожаре в собственном доме в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Шахты в результате пожара погиб 73-летний мужчина. Трагедия произошла утром 25 января.Возгорание началось в частном доме на улице Бурятской. Соседи, заметив пламя, сразу же вызвали пожарных. На место происшествия прибыли восемь специалистов на двух автоцистернах. Пламя удалось локализовать на площади 15 квадратных метров.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спасатели обнаружили тело пожилого мужчины в доме. Причины его смерти устанавливаются.По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.