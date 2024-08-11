В Ростовской области при пожаре в доме соседи спасли трех пенсионеров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Неклиновском районе Ростовской области при пожаре в частном доме соседи спасли трех человек. Огонь вспыхнул около 19:20 в хуторе Новобессергеневка.Предварительно, пожар случился во дворе частного дома на улице Азовской. Соседи увидели, что вспыхнул стог сена. Всего за пару минут он перекинулся на крышу дома. Тогда люди не стали терять время и бросились соседям на помощь. Они вывели трех пенсионеров на улицу и вызвали сотрудников МЧС.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения пожара задействовали 8 спасателей на двух спецмашинах. Огонь потушили спустя полчаса на площади 20 квадратов.В результате пожара никто не пострадал, причины выясняют.