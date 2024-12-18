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Мужчину зажало в машине после ДТП в Ростовской области

Мужчину зажало в машине после ДТП в Ростовской области

В Ростовской области в результате ДТП пострадали два человека. Одного из мужчин зажало в машине.

Как сообщили в ГКУ РО «РО ПСС» авария произошла на трассе «Ростов-Ставрополь» в Егорлыкском районе. На автодороге столкнулись «Киа Соул» и «Чери Тигго». Из-за сильного удара легковушки превратились в груду металла. Одну из них смяло как консервную банку.

В результате данной аварии пострадали два человека. Одного из пострадавших зажало в искореженной машине.

Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия спасатели извлекли из авто мужчину. Также специалисты помогли еще одному жителю Ростовской области. С травмами спасатели передали их скорой помощи.
Фото: ГКУ РО «РО ПСС»
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