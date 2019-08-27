Водителя легковушки зажало в машине после столкновения с грузовиком в Ростове



Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 августа около 9:30 на улице Таганрогской.



От удара легковушку смяло, как консервную банку. В управлении ГО и ЧС сообщили, что водитель оказался зажат внутри машины. На место прибыли сотрудники спасательного подразделения, которые при помощи специального оборудования вызволили мужчину. Затем они передали его медикам.



В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области отметили, что у них в базе нет информации о пострадавших.