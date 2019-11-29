Три человека пострадали в столкновении грузовика и легковушки на трассе Ростов — Ставрополь



На трассе Ростов — Ставрополь произошло ДТП с тремя пострадавшими. Авария случилась на 96-м километре автодороги в Егорлыкском районе.



Около 14 часов 2 декабря столкнулись «ГАЗель» и «Лада Калина». Удар оказался настолько сильным, что оба автомобиля вылетели с дороги. «Лада» получила серьёзные механические повреждения, и её водителя зажало в салоне. Для ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели, которые деблокировали мужчину.



- В результате аварии пострадали 43-летний водитель «Лады», его 46-летняя пассажирка, а также 19-летний пассажир грузовика, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Сотрудники скорой помощи доставили их в больницу.

