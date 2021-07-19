В Ростовской области районе пассажирку ВАЗа зажало в машине после ДТП

В Миллеровском районе иномарка врезалась в отечественное авто. Авария произошла утром 21 июля.По предварительной информации, водитель «Хендай Солярис» ехал по трассе Миллерово-Луганск. В районе 18-го километра он не уступил дорогу «ВАЗ-2109», проезжавшему по кольцу. Иномарка врезалась в бок ВАЗа, где сидела пассажирка. Дверь смяло и зажало. Женщина получила множество ушибов и синяков. Она не смогла выбраться из авто. Дверь попытались открыть водители, но все безуспешно. Тогда они обратились за помощью к спасателям.Специалисты расставили оградительные конусы и отключили машины от аккумуляторов. С помощью специального инструмента спасатели выпилили дверь и помогли выбраться женщине. Ее передали врачам. Остальные участники аварии отказались от медпомощи.