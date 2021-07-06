Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Гуково мужчина с ружьем собирался открыть огонь прямо на улице

В Гуково мужчина с ружьем собирался открыть огонь прямо на улице

В Гуково Ростовской области мужчина с ружьем собирался открыть огонь прямо посреди улицы. Происшествие случилось днем 7 июля на пересечении Кольцевой и улицы Мира.

Как сообщает портал DonDay.ru, мужчина вышел на проезжую часть с оружием в руках. В какой-то момент он поднял его вверх и принялся громко считать до десяти. В этот момент на место случившегося приехали сотрудники полиции. Они выхватили ружье из рук нарушителя, скрутили его и погрузили в автомобиль.

К счастью, гуковчанин не успел произвести выстрелы, никто не пострадал, но неизвестно, чем могла закончиться эта история, если бы мужчину с оружием не забрали правоохранители.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.