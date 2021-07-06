В Гуково мужчина с ружьем собирался открыть огонь прямо на улице

В Гуково Ростовской области мужчина с ружьем собирался открыть огонь прямо посреди улицы. Происшествие случилось днем 7 июля на пересечении Кольцевой и улицы Мира.Как сообщает портал DonDay.ru, мужчина вышел на проезжую часть с оружием в руках. В какой-то момент он поднял его вверх и принялся громко считать до десяти. В этот момент на место случившегося приехали сотрудники полиции. Они выхватили ружье из рук нарушителя, скрутили его и погрузили в автомобиль.К счастью, гуковчанин не успел произвести выстрелы, никто не пострадал, но неизвестно, чем могла закончиться эта история, если бы мужчину с оружием не забрали правоохранители.