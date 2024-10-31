У жителя Ростовской области изъяли оружие, которое он незаконно хранил

Фото: УТ МВД по СКФО

В городе Миллерово Ростовской области у 35-летнего мужчины было обнаружено оружие, которое он хранил незаконно Об этом 31 октября сообщили в УТ МВД по СКФО.У полицейских появилась информация о том, что мужчина незаконно владеет охотничьим ружьем. В ходе обыска в его доме эта информация подтвердилась — в жилище было найдено двухствольное ружье. У мужчины не было документов, Ружье было изъято и отправлено на экспертизу.Экспертиза установила, что это гладкоствольное охотничье двуствольное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. Однако оно было переоборудовано: ствол и ложе укорочены.У мужчины не было подтверждающих его право на хранение и использование ружья. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Жителю Миллерово может грозить до пяти лет лишения свободы.