Есть жертвы и разрушения: как Ростовская область пережила массированную атаку БПЛА

В Ростовской области в ночь на 25 ноября была зафиксирована масштабная атака дронов. Об этом заявил Юрий Слюсарь.

По данным главы региона, в Таганроге были повреждены многоквартирные дома и припаркованные авто на улице Интернациональной. Как дополнила информацию глава города Светлана Камбулова, также повреждения получили два предприятия, детский сад и колледж.

В промышленной зоне вспыхнул пожар в складском здании, при этом нет риска распространения огня на соседние объекты.

В Неклиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода возле частного дома. Произошел пожар.

Не обошлось без жертв. Погибли три человека, двое из которых скончались в больнице. Еще восемь пострадавших находятся под наблюдением медиков.
