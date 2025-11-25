Есть жертвы и разрушения: как Ростовская область пережила массированную атаку БПЛА

Фото: Дондей

В Ростовской области в ночь на 25 ноября была зафиксирована масштабная атака дронов. Об этом заявил Юрий Слюсарь.По данным главы региона, в Таганроге были повреждены многоквартирные дома и припаркованные авто на улице Интернациональной. Как дополнила информацию глава города Светлана Камбулова, также повреждения получили два предприятия, детский сад и колледж.В промышленной зоне вспыхнул пожар в складском здании, при этом нет риска распространения огня на соседние объекты.В Неклиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода возле частного дома. Произошел пожар.Не обошлось без жертв. Погибли три человека, двое из которых скончались в больнице. Еще восемь пострадавших находятся под наблюдением медиков.