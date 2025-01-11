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Над акваторией Азовского моря сбили 14 беспилотников 11 января

Над акваторией Азовского моря сбили 14 беспилотников 11 января
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о сбитых над акваторией Азовского моря беспилотниках. Атака беспилотных летательных аппаратов была отражена ночью 11 января.

Средства ПВО в этом районе сбили 14 БПЛА. Всего в ходе операции были уничтожены 85 дронов над РФ.

В частности, 31 дрон был уничтожен над Черным морем, по 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Также были ликвидированы четыре БПЛА над Белгородской областью и два — над Тамбовской областью. По одному беспилотнику было сбито над территориями Республики Крым и Курской области.
Фото: РостовРу
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