Над акваторией Азовского моря сбили 14 беспилотников 11 января

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о сбитых над акваторией Азовского моря беспилотниках. Атака беспилотных летательных аппаратов была отражена ночью 11 января.Средства ПВО в этом районе сбили 14 БПЛА. Всего в ходе операции были уничтожены 85 дронов над РФ.В частности, 31 дрон был уничтожен над Черным морем, по 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Также были ликвидированы четыре БПЛА над Белгородской областью и два — над Тамбовской областью. По одному беспилотнику было сбито над территориями Республики Крым и Курской области.